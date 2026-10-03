Sofascore визначив найкращого гравця України у матчі з Північною Ірландією

Статистичний портал Sofascore оцінив виступи футболістів у матчі третього туру Ліги націй, у якому збірна України поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:3.

Найкращим у складі української команди за представленими оцінками став Ілля Забарний – 7,3 бала. Центральний захисник виявився єдиним гравцем стартового складу України, який отримав оцінку понад сім балів.

Другий показник серед українців має Едуард Сарапій – 6,8, третій – Олег Очеретько – 6,5.

Найнижчу оцінку отримав воротар Дмитро Різник – 4,4 бала. Серед польових гравців найменший бал у Миколи Матвієнка – 5,9.

Найкращим футболістом матчу серед обох команд став захисник Північної Ірландії Кейрон Браун – 9,1 бала. Він забив на 9-й та 61-й хвилинах, оформивши дубль.

Другу найвищу оцінку у зустрічі отримав голкіпер переможців Пірс Чарльз – 8,1, а трійку лідерів замкнув автор ще одного гола Айзек Прайс – 7,8.

Нагадаємо, у перших двох матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину, а також зіграли внічию з Грузією. Наступний поєдинок у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.