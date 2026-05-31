Мальдера визначився зі стартовим складом на контрольний матч проти Польщі
У неділю, 31 травня, збірна України у Вроцлаві зіграє контрольний поєдинок проти команди Польщі.
Тренерський штаб на чолі з Андреа Мальдерою визначився зі стартовим складом команди на протистояння.
Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Сарапій, Романчук, Назарина, Очеретько, Судаков, Циганков, Ярмоленко, Яремчук
Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Під час цього збору наша національна команда також зіграє з Данією (7 червня).
Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України проводить збір у рідній країні.