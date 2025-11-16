Сьогодні всі відпрацювали на 100%: Малиновський – про перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський прокоментував перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026, яка дозволила "синьо-жовтим" пробитися у плейоф, наголосивши, шо команда продемонструвала зарядженість, самовіддачу та ігрову дисципліну.

Про це він сказав у коментарі MEGOGO.

"Це найголовніше було сьогодні – самовіддача, зарядженість, ігрова дисципліна. Вважаю, в першому таймі ми грали непогано, завершення не вистачало. Те, що казали, маленькі деталі вирішують, час впливає. І коли все менше часу залишається, вони низько сіли. Потім було вже тяжко скривати, знаходити простір між лініями.

Тому хлопці вийшли на заміну, дуже підсіли. Гуцуляк віддав передачу, Зубков забив гол. Всі раді, звичайно, вони вже тягнули час в кінці. Але, якщо брати всю гру, сьогодні всі відпрацювали на 100%. Вітаю всіх вболівальників. Сьогодні атмосфера була дуже чудова. Всіх з перемогою, всю Україну", – підкреслив Руслан.

Попереду на підопічних Сергія Реброва очікує сітка плейоф, що складатиметься з двох матчів.

У першому поєдинку на збірну України очікуватимуть команди з четвертого кошика, де наразі знаходиться Уельс, Швеція, Румунія та Північна Ірландія, проте всі учасники стикового мінітурніру визначаться вже у вівторок, 18 листопада, коли завершиться груповий етап кваліфікації ЧС-2026.