Усі отримають ігрову практику: Ребров – про матч із Новою Зеландією на Canadian Shield

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що всі гравці національної команди отримають ігрову практику на турнірі Canadian Shield.

Цитує наставника УАФ.

У наступному матчі проти Нової Зеландії відбудуться зміна голкіпера.

"Лунін в абсолютно в порядку. У нас є три хороших воротарі, Андрій зіграє у другому матчі. Ми домовилися про це до гри з Канадою. Він у хорошій формі, готується до наступного матчу і готовий до клубного чемпіонату світу", – зазначив він.

Також тренер розповів про зміни в наступній грі.

"Усі отримають ігрову практику. Зараз подивимося, хто отримав які пошкодження", – сказав Ребров.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".