Жіноча збірна України визначилася зі стартовим складом проти Іспанії у відборі на ЧС-2027

Тренерський штаб жіночої збірної України з футболу назвав стартову одинадцятку на номінально домашній поєдинок кваліфікації Ліги А до чемпіонату світу 2027 року проти національної команди Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

Місце у воротах займе Дар'я Келюшик, а в полі зіграють Марина Шайнюк, Яна Котик, Леся Ольхова, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Любов Шматко, Ольга Овдійчук, Дар'я Івкова, Ірина Подольська та капітанка команди Яна Калініна.

Сам поєдинок відбудеться на стадіоні "Мардан" в турецькій Антальї та розпочнеться о 19:00.

Нагадаємо, напередодні УЄФА відмовився переносити цей поєдинок, попри серйозну стурбованість іспанської делегації через нещодавнє перехоплення іранської ракети поблизу Туреччини.

Варто додати, що першим поєдинком цієї кваліфікації для українок був матч проти Англії, який відбувся 3 березня та завершився розгромною поразкою збірної України з рахунком 1:6. У першому таймі "синьо-жовті" зуміли стримати натиск чинних чемпіонок Європи (0:0), однак по перерві пропустили шість м'ячів, відповівши лише єдиним голом від Яни Калініної.