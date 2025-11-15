Молодіжна збірна України зазнала другої поразки у відборі на Євро-2027: огляд матчу з Туреччиною

Молодіжна збірна України провела свій четвертий поєдинок відбірного турніру Євро-2027 (U-21), де на виїзді поступилась команді Туреччині.

Огляд матчу

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але відзначився травмою українського голкіпера Жирони Владислава Крапивцова, його замінив Пахолюк.

У другій половині небезпечний момент створив Антон Глущенко, який завершив свій сольний прохід ударом із гострого кута, але м'яч влучив у ближню стійку.

Збірна Туреччини відкрила рахунок після невпевненої гри на виході Івана Пахолюка. Емірхан Ількхан був першим на підбиранні та пробив повз голкіпера.

Таким чином, команда Унаї Мельгоси зазнала другої поспіль поразки у кваліфікації Євро-2027.

Відбір до чемпіонату Європи-2027

Група H, 4 тур

14 листопад

Туреччина – Україна 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 73 Ількхан

Туреччина (U-21): Ерташ, Карапо, Гюрелер, Акчічек, Йилмаз, Ільхан (Калайчі, 85), Тикназ (Айдин, 70), Вурал, Чанак, Кілішой (к) (Хабешоглу), Хекімоглу (Бостан, 31).

Україна (U-21): Крапивцов (Пахолюк, 44), Корнійчук, Захарченко, Кисіль, Крупський (к), Кревсун, Варфоломєєв (Пастух, 83), Царенко (Глущенко, 46), Маткевич (Слесар, 46), Степанов (Пищур, 56), Синчук.

Попереджені: Чанак (37), Карапо (62), Вурал (50), Айдин (85), Гюрелер (88), Ерташ (90+1) – Корнійчук (16), Кревсун (49), Кисіль (56).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною, після чого програли Хорватії.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.