Травма серйозна: Ребров розповів про стан Судакова

Півзахисник збірної України Георгій Судаков приїхав у табір національної команди на матчі відбору ЧС-2026 вже із травмою, яку отримав у Бенфіці.

Про це під час пресконференції, присвяченій матчу проти Ісландії у відборі на ЧС-2026, розповів наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

За його словами, травма виявилася серйозною, а сам гравець не провів жодного тренування з командою.

"Так, на жаль, він випав і вже поїхав лікуватися в Бенфіку. Я навіть не знав, що у нього є пошкодження. Зранку зробили обстеження, і виявилося, що травма дуже серйозна. Він її отримав у Бенфіці, у нас він навіть не провів жодного тренування. У нас завжди є якісь пошкодження, і ті гравці, які є зараз в розташуванні, повинні завтра вирішувати результат", – сказав Ребров.

Номінально домашній для України матч з Ісландією відбудеться у Варшаві, 16 листопада. Початок – о 19:00. Для виходу в плейоф кваліфікації ЧС-2026 команді необхідно перемагати ісландців.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Напередодні "синьо-жовті" розгромно поступилися французам, чим погіршили своє турнірне становище.