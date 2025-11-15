Українська правда
Мілевський дав свій прогноз на результат матчу Україна – Ісландія та назвав ймовірних авторів голів

Олексій Мурзак — 15 листопада 2025, 23:20
Ексфорвард збірної України та Динамо Артем Мілевський поділився очікуваннями від майбутнього матчу "синьо-жовтих" проти Ісландії у відборі на ЧС-2026, давши свій прогноз на підсумковий результат протистояння.

Своє думкою він поділився у інтерв'ю Sport-express.ua.

"Україна переможе 2:0 чи 2:1. Мені дуже хочеться повболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу в США. Щодо авторів голів, ух, тяжко, але давай спробуємо. Заб'ють Малиновський зі своєї коронної лівої та Циганков", – спрогнозував Артем.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою 16 листопада о 19:45. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.

