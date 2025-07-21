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Визначилось місце проведення домашнього матчу збірної України проти Франції у відборі на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 16:15
Визначилось місце проведення домашнього матчу збірної України проти Франції у відборі на ЧС-2026
"Тарчинский Арена Вроцлав"
tarczynskiarenawroclaw.pl

Номінально домашній поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції, який заплановано на 5 вересня, збірна України проведе у Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав".

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Ця арена, на якій наша команда грала вже тричі, вміщує 45 105 глядачів і є рідною для місцевого клубу Шльонськ.

Саме тут "синьо-жовті" 9 вересня 2023 року в межах групового раунду відбору Євро-2024 з голом Олександра Зінченка розійшлися миром (1:1) зі збірною Англії, 26 березня 2024 року у фіналі плейоф відбору Євро-2024 завдяки влучним ударам Віктора Циганкова та Михайла Мудрика здолали Ісландію (2:1), а 14 жовтня 2024 року в матчі Ліги націй розписали мирову із чехами (1:1), коли єдиний м’яч у складі нашої команди з пенальті провів Артем Довбик.

Нагадаємо, що свою першу виїзну гру відбору ЧС-2026, проти Азербайджану, "синьо-жовті" проведуть у Баку, а ще один гостьовий поєдинокпроти Ісландії підопічні Сергія Реброва зіграють в Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр".

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