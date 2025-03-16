З валізою Star Wars: Циганков прибув у розташування збірної України

Півзахисник Жирони Віктор Циганков прибув у розташування збірної України, яка готується до матчів плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Відповідне відео і фото опублікувала Асоціація футболу України.

Це вже третій легіонер, який приєднався до табору національної команди в Іспанії. Раніше до "синьо-жовтих" приєдналися Роман Яремчук та Андрій Лунін.

УАФ

Напередодні Циганков отримав посередню оцінку за свій виступ у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії. 27-річний українець відіграв 85 хвилин у поєдинку, який завершився нічийним результатом 1:1.

У поточному сезоні 27-річний півзахисник забив 2 м'ячі і зробив 4 гольових паси в 21 матчі. Віктор доволі багато пропустив через постійні травми.

Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.