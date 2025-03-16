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Майже не загострював: Циганков дізнався оцінку за матч проти Валенсії

Олексій Погорелов — 16 березня 2025, 00:40
Майже не загострював: Циганков дізнався оцінку за матч проти Валенсії
Віктор Циганков
Getty images

Вінгер Жирони Віктор Циганков отримав посередню оцінку за свій виступ у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги проти Валенсії.

27-річний українець відіграв 85 хвилин у поєдинку, який завершився нічийним результатом 1:1. За участь в ньому футболіст отримав від SofaScore оцінку на рівні 6,8 бали.

Найкращим гравцем зустрічі з оцінкою 7,7 бали став центрбек Валенсії Сезар Таррега.

За 85 хвилин на полі Циганков створив моментів на 0,19 xA, а його єдиний удар за матч, який був заблокований, отримав xG 0,02.

На рахунку Віктора одна успішна спроба обіграшу, 23 з 29 точних передач (79%), одна з яких була ключовою, а також п'ять навісів (один знайшов свою ціль). При цьому футболіст 12 разів втратив м'яч, виграв 2 з 4 дуелей, зробив один винос м'яча, одне перехоплення та один відбір.

Раніше стало відомо, що головний тренер Реала Карло Анчелотті пригрозив бойкотувати матчі Ла Ліги, яка не хоче йти назустріч "бланкос".

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