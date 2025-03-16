Дуже радий, – Лунін висловився про своє повернення до збірної України

Воротар мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін висловився про своє повернення до лав національної команди після перерви.

Футболіст поспілкувався із пресслужбою УАФ.

"Одразу після гри приїхав до табору збірної, вже й виспався. Дуже радий, що після такої значної паузи я знову тут. У мене дуже велике бажання знову тренуватись, працювати та грати", – сказав Лунін.

Зазначимо, що у жовтні 2024 року футболіст пропустив збір через хворобу, вже за місяць знову не зміг допомогти команді Реброва через сімейні обставини.

Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією в межах плейоф Ліги націй заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що до табору "жовто-синіх" доєднався Роман Яремчук.