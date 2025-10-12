Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном

Центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний заявив, що національна команда налаштована на перемогу перед матчем проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка.

"На такому рівні не може бути недооцінки. Всі збірні вміють захищатися та грати в футбол. Особисто для мене ніякої недооцінки бути не може, я знаю, що треба робити, як і вся команда. Прикро, звісно, зіграти внічию з Азербайджаном (мова йде про перший матч – прим.), але таке трапляється. Глобально нічого не змінилися, у нас та сама команда. Ми готуємось до важкої гри та готуємось перемагати", – сказав Забарний.

Також захисник розповів, що збірній не вистачало Руслана Малиновського, який нещодавно повернувся до національної команди після важкої травми. У першій же грі проти Ісландії він зробив дубль.

"Руслана нам бракувало. Ми знаємо, на що він спроможний, він має хороші якості. В деяких матчах нам його не вистачало. Він забив два голи в непростому матчі та дуже допоміг команді".

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.