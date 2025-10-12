Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном

Владислав Дудка, Микола Дендак — 12 жовтня 2025, 19:05
Ми готуємось перемагати: Забарний – про матч України з Азербайджаном
Ілля Забарний
УАФ

Центральний захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний заявив, що національна команда налаштована на перемогу перед матчем проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає кореспондент Чемпіона Владислав Дудка.

"На такому рівні не може бути недооцінки. Всі збірні вміють захищатися та грати в футбол. Особисто для мене ніякої недооцінки бути не може, я знаю, що треба робити, як і вся команда.

Прикро, звісно, зіграти внічию з Азербайджаном (мова йде про перший матч – прим.), але таке трапляється. Глобально нічого не змінилися, у нас та сама команда. Ми готуємось до важкої гри та готуємось перемагати", – сказав Забарний.

Також захисник розповів, що збірній не вистачало Руслана Малиновського, який нещодавно повернувся до національної команди після важкої травми. У першій же грі проти Ісландії він зробив дубль.

"Руслана нам бракувало. Ми знаємо, на що він спроможний, він має хороші якості. В деяких матчах нам його не вистачало. Він забив два голи в непростому матчі та дуже допоміг команді".

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

Ілля Забарний Збірна України з футболу ПСЖ Чемпіонат світу-2026 з футболу ЧС-2026 Чемпіонат світу з футболу 2026 збірна Азербайджану з футболу

Ілля Забарний

ПСЖ перевірив гравців на пам’ять: Забарний здивував, але не результатом
Забарний зріс у ціні на 13 мільйонів за версією Transfermarkt
Різко змінився в обличчі: Сафонов зніяковів, коли почув питання про Забарного
Вийшов на заміну і не допоміг зберегти перемогу: Забарний дізнався оцінку за матч проти Лілля
ПСЖ Забарного не втримав перемогу над Ліллем, Страсбург декласував Анже в 7-му турі Ліги 1

Останні новини