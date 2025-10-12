Завтра буде зовсім інша гра: Ребров – про майбутній матч з Азербайджаном у відборі на ЧС-2026

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутнього протистояння проти команди Азербайджану в межах відбору на ЧС-2026, наголосивши, що у першому матчі здобути перемогу завадило кілька факторів.

Слова фахівця передає кореспондент "Чемпіона" Владислав Дудка.

"Які висновки зробили після нічиєї в Баку? Завтра буде зовсім інша гра. Дуже сильно заважало поле, у нас було багато гравців, які вперше грали. Певно, було хвилювання. Я впевнений, що завтра з першої хвилини покажуть свою гру, адже нам ці очки важливіші, ніж для Азербайджану. Наскільки збірна готова діяти агресивно з перших хвилин? З Ісландією ми по-іншому грали в атаці. У нас було достатньо гравців в штрафному майданчику суперника. Нам треба створювати більше моментів та вірити в свою реалізацію. В першій грі ми небагато навантажували суперника", – зазначив він.

Також Ребров відповів на питання щодо ситуації в турнірній таблиці та різниці забитих та пропущених м'ячів.

"Ніколи не кажу гравцям, що ми маємо забити один м’яч і сісти в оборону. Дуже важливо забити і йти далі, щоб не було прикрих ситуацій, коли ми виграємо 1:0 і в кінці пропускаємо гол в кінцівці. Якщо буде можливість – то ми маємо забивати якомога більше", – наголосив тренер.

Розповів наставник "синьо-жовтих" і про кадрову ситуацію.

"Нових травм немає. Вчора Ярмолюк приступив до тренувань, сьогодні він тренується. Завтра побачимо, чи готовий він на 100%, адже це дуже важливо. Чому не довикликали Криськіва чи Пихальонка з резервного списку? Тому що основний список дається за чотири тижні до гри. Ти не знаєш, що буде за цей період, тому і існує для цього резервний список.

З приводу сьогоднішніх втрат – дуже важкі часи. Непросто виїхати з України, тому викликати когось додатково – це складна задача. Я вважаю, що цих гравців достатньо, для участі в завтрашньому матчі", – підкреслив Ребров.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Нагадаємо, збірна Україна зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.