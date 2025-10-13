Максимов дав обнадійливий прогноз на матч Україна – Азербайджан у кваліфікації ЧС-2026

Відомий український тренер Юрій Максимов вважає, що збірна України переможе Азербайджан у 4-му матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає Sport.ua.

"Г оловним буде результат. І хоча фаворитом вважаються українці про недооцінку суперника не може бути й мови. В першому матчі цих збірних в Баку азербайджанці вже довели, що з ними треба бути насторожі. Кажуть, що переможний склад не міняють, але я не здивуюся, коли з перших хвилин вийдуть Артем Довбик та Назар Волошин, які додадуть в атаці агресії.

Мій прогноз? Думаю, що українці переможуть, а з яким рахунком буде залежати від того, коли відзначаться вперше. Дуже кортить, аби був швидкий гол", – сказав Максимов.

Поєдинок між Азербайджаном та Україною відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом. Перша гра команд завершилась із рахунком 1:1.

Раніше "жовто-сині" оголосили заявку на матч кваліфікації ЧС-2026 проти Азербайджану. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.