Тренер збірної Албанії оцінив рівень України напередодні очної зустрічі

Наставник збірної Албанії з футболу Сілвіньйо поділився очікуваннями від товариської зустрічі з Україною.

Його слова передає УАФ.

Бразильський тренер заявив, що складно готуватися до цього матчу після поразки у півфіналі раунду плейоф відбору на ЧС-2026. Проте він налаштований позитивно та хоче побачити від команди якісну гру.

"Це завжди непросто – виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі. Коли ти готуєшся, перебуваєш на піку своїх можливостей і зазнаєш поразки у матчі всього життя. Ми знаємо силу збірної України. Це дуже технічна команда з якісними гравцями, які виступають у топових чемпіонатах. Ми поважаємо суперника, але готуємося показати свою гру", – сказав спеціаліст.

Також наставника албанців попросили прокоментувати ігровий стиль команди Сергія Реброва. Він заявив, що "синьо-жовті" є серйозним суперником.

"Звичайно, Україна засмучена, як і ми, що не вдалося вийти до фіналу плейоф відбору ЧС-2026. Ми чекаємо на важку гру, тому що чудово розуміємо, кому протистоятимемо. Можливо, я внесу декілька змін у стартовий склад, але все одно вважаю цей поєдинок важливим. У нас є досвід гри з Україною в Лізі націй. Тож, повторюся, ми знаємо, наскільки сильний у нас суперник", – резюмував Сілвіньйо.

Нагадаємо, що обидві команди напередодні втратили шанси потрапити на світову першість. Україна поступилася Швеції (1:3), а Албанія програла Польщі (1:2) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації, які між собою й визначать, хто потрапить на ЧС-2026.

Матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.