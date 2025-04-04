Дженоа з Малиновським обіграла Удінезе в 31 турі Серії А
Сьогодні, 4 квітня, стартував 31 тур італійської Серії А.
Дженоа вдома з рахунком 1:0 переграла Удінезе.
Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі, але на 69 хвилині був замінений. За цей час він 46 разів торкнувся м'яча і віддав 27 точних передач із 35 (77%). Хавбек добре себе показав у боротьбі, вигравши 6/7 дуелей на полі, а також 1/1 верхових.
Трохи згодом господарі забили гол, який виявився єдиним у матчі.
Гості на 90+4 хвилині зрівняли рахунок, але після VAR арбітр відмінив взяття воріт.
"Грифони" завдяки тріумфу піднялися на 12 місце. Клуб українця має 38 очок. Удінезе поки що посідає 10 місце, набравши 40 очок.
Нагадаємо, Аль-Наср завдяки дублю Роналду здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.