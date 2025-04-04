Дженоа з Малиновським обіграла Удінезе в 31 турі Серії А

Сьогодні, 4 квітня, стартував 31 тур італійської Серії А.

Дженоа вдома з рахунком 1:0 переграла Удінезе.

Українець Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі, але на 69 хвилині був замінений. За цей час він 46 разів торкнувся м'яча і віддав 27 точних передач із 35 (77%). Хавбек добре себе показав у боротьбі, вигравши 6/7 дуелей на полі, а також 1/1 верхових.

Трохи згодом господарі забили гол, який виявився єдиним у матчі.

Гості на 90+4 хвилині зрівняли рахунок, але після VAR арбітр відмінив взяття воріт.

Футбол – Серія А

4 квітня. 31 тур

Дженоа – Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Занолі (77)

"Грифони" завдяки тріумфу піднялися на 12 місце. Клуб українця має 38 очок. Удінезе поки що посідає 10 місце, набравши 40 очок.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, Аль-Наср завдяки дублю Роналду здобув перемогу над Аль-Хілялем у межах 26 туру Саудівської Про-ліги.