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Збірна Кабо-Верде змінила головного тренера після історичного ЧС-2026

Микола Літвінов — 21 серпня 2026, 01:02
Збірна Кабо-Верде змінила головного тренера після історичного ЧС-2026
Умберто Беттенкур
Federação Cabo-verdiana de Futebol/X

Збірну Кабо-Верде з футболу очолив 51-річний Умберто Беттенкур.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Щодо термінів чи фінансових умов контракту в офіційній заяві нічого не розголошується.

Зазначимо, що Беттенкур з січня 2020 року працював асистентом колишнього наставника команди Бубішти. Нагадаємо, що саме під його керівництвом "Сині акули" дійшли до 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, де у запеклому протистоянні поступилися аргентинцям (2:3). Узагалі, це був перший мундіаль в історії Кабо-Верде. 

Додамо, що Беттенкур раніше орудував лише кабовердійськими командами – Боавішта й Академіка да Прая.

Нагадаємо, що раніше збірна Тунісу, яка також виступала на цьогорічній світовій першості, вже втретє за це літо оголосила про призначення нового тренера. Ним став Муїн Шаабані.

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