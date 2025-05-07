Клуби УПЛ створили єдиний телепул для показу Кубку України
Українські клуби створили єдиний телепул щодо трансляцій Кубку України з футболу.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, усі матчі стадій за участю клубів Української Прем'єр-ліги централізовано транслюватимуться на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
Також зазначається, що:
– існуючі виплати клубам будуть збережені: розподіл виплат між двома учасниками матчу відбудеться у пропорції 70/30 на користь господарів;
– витрати УПЛ ТБ на виробництво трансляцій покриє УАФ Маркетинг;
– УАФ Маркетинг передасть УПЛ ТБ права на фінальний матч Кубку.
Рішення було прийнято на нараді клубів, яка відбулася 7 травня.
Нагадаємо, у серпні 2024 року в Україні вперше було створено єдиний телепул для показів матчів чемпіонату України.
Як відомо, фінал Кубку України сезону 2024/25 між Динамо та Шахтарем відбудеться 14 травня. Початок о 18:30.