Клуби УПЛ створили єдиний телепул для показу Кубку України

Українські клуби створили єдиний телепул щодо трансляцій Кубку України з футболу.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, усі матчі стадій за участю клубів Української Прем'єр-ліги централізовано транслюватимуться на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Також зазначається, що:

– існуючі виплати клубам будуть збережені: розподіл виплат між двома учасниками матчу відбудеться у пропорції 70/30 на користь господарів;

– витрати УПЛ ТБ на виробництво трансляцій покриє УАФ Маркетинг;

– УАФ Маркетинг передасть УПЛ ТБ права на фінальний матч Кубку.

Рішення було прийнято на нараді клубів, яка відбулася 7 травня.

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Україні вперше було створено єдиний телепул для показів матчів чемпіонату України.

Як відомо, фінал Кубку України сезону 2024/25 між Динамо та Шахтарем відбудеться 14 травня. Початок о 18:30.