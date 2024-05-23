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УАФ уклала угоду про співпрацю з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів

Микола Дендак — 23 травня, 16:18
УАФ уклала угоду про співпрацю з Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів

Українська асоціація футболу та Всеукраїнська асоціація футболістів-професіоналів підписали угоду про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зазначається, що новий договір уклали з метою сприяння покращенню умов праці, а також задля захисту прав та інтересів професіональних футболістів в Україні.

Нагадаємо, нещодавно президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло. Також УАФ уклала тристоронню угоду з румунською та норвезькою асоціаціями.

Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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