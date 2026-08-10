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Українські тренери навчатимуться в академії Манчестер Сіті

Олександр Булава — 10 серпня 2026, 17:56
Українські тренери навчатимуться в академії Манчестер Сіті
УАФ

З 9 по 15 серпня делегація Української асоціації футболу проходить вже другий освітній курс у City Football Academy в Манчестері. Це вже другий масштабний освітній візит представників УАФ до Манчестера в межах партнерства з англійським клубом.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Основу делегації склали 21 тренер дитячо-юнацького футболу: 16 представляють клуби ПРО-ліги Національної ліги майбутнього та Еліт-ліги, ще п'ятеро — дівочі команди різних ліг України. Також до складу делегації увійшли представники УАФ Богдан Городнюк і Максим Сирота та головний тренер молодіжної збірної України U-21 Дмитро Михайленко.

Українські фахівці ознайомляться з підходами Манчестер Сіті до планування тренувань, організації роботи на полі та розвитку футболістів і тренерів. Окрему увагу приділять практичній складовій.

Учасники зможуть відвідати тренування вихованців академії та юнацьких команд клубу, а в другій половині тижня самі проведуть заняття на полях академії Сіті.

Зазначимо, що партнерство УАФ і Манчестер Сіті розпочалося влітку 2024 року. Першим його результатом стало стажування 20 українських дитячих тренерів у системі клубу в січні 2025-го.

Раніше повідомлялося, що УАФ повністю підтримує жорстку позицію УЄФА щодо президента ФІФА Джанні Інфантіно, який хотів продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.

Манчестер Сіті Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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