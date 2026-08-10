Українські тренери навчатимуться в академії Манчестер Сіті

З 9 по 15 серпня делегація Української асоціації футболу проходить вже другий освітній курс у City Football Academy в Манчестері. Це вже другий масштабний освітній візит представників УАФ до Манчестера в межах партнерства з англійським клубом.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Основу делегації склали 21 тренер дитячо-юнацького футболу: 16 представляють клуби ПРО-ліги Національної ліги майбутнього та Еліт-ліги, ще п'ятеро — дівочі команди різних ліг України. Також до складу делегації увійшли представники УАФ Богдан Городнюк і Максим Сирота та головний тренер молодіжної збірної України U-21 Дмитро Михайленко.

Українські фахівці ознайомляться з підходами Манчестер Сіті до планування тренувань, організації роботи на полі та розвитку футболістів і тренерів. Окрему увагу приділять практичній складовій.

Учасники зможуть відвідати тренування вихованців академії та юнацьких команд клубу, а в другій половині тижня самі проведуть заняття на полях академії Сіті.

Зазначимо, що партнерство УАФ і Манчестер Сіті розпочалося влітку 2024 року. Першим його результатом стало стажування 20 українських дитячих тренерів у системі клубу в січні 2025-го.

Раніше повідомлялося, що УАФ повністю підтримує жорстку позицію УЄФА щодо президента ФІФА Джанні Інфантіно, який хотів продати частину прав на чемпіонат світу приватним інвесторам.