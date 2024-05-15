Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та очільник Асоціації футболу Франції Філіп Діалло підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Основні домовленості меморандуму

організацію просвітницьких спортивних заходів у партнерстві з регіональними органами ФФФ на користь молодих українських футболістів та тренерів, зазначених УАФ;

організацію благодійного футбольного заходу;

спільне використання освітніх програм Федерації футболу Франції.

Раніше стало відомо, що комітет з етики та чесної гри УАФ розпочав розслідування щодо інцидентів після матчу Шахтаря U-19 та Динамо U-19 (1:2) у 28 турі юнацького чемпіонату України.

Нагадаємо, після фінального свистка стався конфлікт між тренерськими штабами двох команд. За словами заступника генерального директора Динамо Сергія Мохника, головний тренер "гірників" Олексій Бєлік вдарив керівника дитячо-юнацької школи Динамо Олександра Іщенка.