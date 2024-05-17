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УАФ підписала угоду з Норвегією та Румунією

Игорь Чернявский — 17 травня, 19:22
УАФ підписала угоду з Норвегією та Румунією

Українська асоціація футболу підписала тристоронню угоду про співпрацю з румунською та норвезькою асоціаціями.

Про це УАФ повідомила на своєму офіційному сайті.

Це сталося 74-му конгресі ФІФА в Таїланді, на якому Україну представляють голова УАФ Андрій Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко.

"День розпочали з підписання тристоронньої угоди про співпрацю між Україною, Норвегією та Румунією.

У межах співпраці фокусуємося на розвитку масового футболу, а також дівочого та жіночого футболу. Зокрема, протягом 2024-2025 років у Норвегії проходитиме навчання тренерів-жінок з України та Румунії.

Без кваліфікованих тренерів не буде розвитку масового футболу, а без нього не буде сильних національних збірних", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, днями голова УАФ також підписав меморандум про співпрацю з Федерацією футболу Франції. До основних домовленостей меморандуму, зокрема, входять організація спільного благодійного заходу та спільне використання французьких освітніх програм.

Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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