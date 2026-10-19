18 країн відмовилися від участі на чемпіонаті світу U-15, до якого допустили Росію

18 країн відмовилися від участі у чемпіонаті світу U-15 з футболу в Азербайджані, куди запросили представників усіх 211 асоціацій-членів ФІФА, зокрема Росію. Українська асоціація футболу пояснила, чому збірна України не виступить на турнірі та розповіла про реакцію європейських федерацій на запрошення росіян.

У відповідь на запит "Чемпіона" в асоціації заявили, що відмовилися від участі з огляду на спортивні причини, а після отримання інформації про запрошення росіян звернулися до європейських футбольних асоціацій.

"Фестиваль футболу ФІФА в Азербайджані не входив у плани для юнацької збірної України. Формат турніру дуже експериментальний – 8 на 8, тайми по 20 хвилин, а за день діти будуть грати по кілька матчів", – йдеться в заяві УАФ.

В асоціації пояснили, що футболісти цієї вікової категорії вже грають у форматі 11 на 11, а збірна U-15 регулярно бере участь у турнірах розвитку УЄФА та інших товариських змаганнях. Ці турніри є важливим етапом селекції гравців для національних команд.

Натомість українська команда виступить на турнірі в Туреччині, де її суперниками стануть збірні Португалії, Данії, Нідерландів та інших країн.

В УАФ додали, що про запрошення Росії на так званий фестиваль стало відомо вже після ухвалення рішення не брати в ньому участі.

"Дізнавшись це, УАФ одразу наголосила насамперед європейським країнам з УЄФА, що Росія запрошена на цей фестиваль. У відповідь на наші листи деякі країни повідомили, що не поїдуть на ці змагання, а деякі повідомили, що візьмуть участь, але не гратимуть з Росією", – заявили в асоціації.

В УАФ подякували європейській футбольній спільноті за підтримку та спільну позицію щодо ізоляції Росії.

"Завдяки єдності європейських країн Росія продовжує бути відстороненою від усіх офіційних змагань УЄФА та ФІФА", – наголосили в організації.

Зазначимо, що чемпіонат світу U-15 із футболу стане першим міжнародним турніром під егідою ФІФА, у якому візьме участь російська збірна. Вона була відсторонена від усіх змагань від початку повномасштабного вторгнення.

Змагання масово ігнорують європейські країни та світові топ-федерації: від участі в турнірі відмовилися одразу 18 представників УЄФА – Україна, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Бельгія, Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Румунія, Сербія, Словенія, Фінляндія, Ісландія, Вірменія, Фарерські острови, Ліхтенштейн та Сан-Марино, а також збірна США.