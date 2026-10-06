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УАФ Маркетинг оштрафували на понад 5 мільйонів гривень

Денис Іваненко — 6 жовтня 2026, 16:30
УАФ Маркетинг оштрафували на понад 5 мільйонів гривень
УАФ

УАФ Маркетинг отримала великий штраф від держагентства PlayCity за недотримання правил реклами гемблінгу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Порушення зафіксували під час рекламної кампанії онлайн-казино, що виступає титульним спонсором Кубку України-2026/2027. Зокрема, рекламу поширювали у Threads-акаунті УАФ, хоча цей профіль не зареєстрований у Реєстрі суб'єктів у сфері медіа.

Крім того, на офіційному сайті УАФ, а також на сторінках в інстаграмі та ютубі не вказали обов'язкове вікове обмеження 21+. Самі рекламні макети також не містили необхідних попереджень про загрозу лудоманії та важливість відповідальної гри.

"Реклама азартних ігор має чіткі правила, а їх порушення – відповідальність. Продовжуємо це контролювати", – йдеться в заяві.

Зазначається, що за ці порушення ТОВ "УАФ Маркетинг" отримало штраф у розмірі майже 5,2 млн грн.

Нагадаємо, що раніше подібний штраф отримало київське Динамо.

Українська асоціація футболу (УАФ)

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