Лужний назвав список гравців Юнацької збірної України на збір в Іспанії

Головний тренер юнацької збірної України (U-19) Олег Лужний оголосив список гравців, які візьмуть участь в товариському турнірі в Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

На зборі "синьо-жовті" зіграють проти Швеції (24 вересня), Німеччини (27 вересня) та Шотландії (30 вересня).

Склад юнацької збірної України (U-19)

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Денис Талько (Полісся Житомир), Остап Михайлюк (Ріу Аве Віла-ду-Конді, Португалія).

Захисники: Гліб Катков (Торпедо Кутаїсі, Грузія), Данило Огороднік, Назар Іваськів (обидва — Динамо Київ), Станіслав Толстоліс (Насіональ Мадейра, Португалія), Нікіта Калюжний (Шахтар Донецьк), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Артем Мурадян (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Ілля Кут'я (Хайдук Спліт, Хорватія).

Півзахисники: Патрик Сикут (Пітерборо Юнайтед, Англія), Павло Люсін (Динамо Київ), Дмитро Сухонос (Колос Ковалівка), Андрій Король (Харків), Олександр Ткаченко (Вердер Бремен, Німеччина), Мухаммад Джурабаєв (Рух Львів).

Нападники: Олександр Дєдов (Карпати Львів), Адам Гурам (Хайдук Спліт, Хорватія), Юрій Кісак (Вільярреал, Іспанія), Данило Тарасенко (ЦСКА 1948 Софія, Болгарія), Віталій Глют (Чикаго Файєр, США), Іван Багрій (Харків).

Нагадаємо, що призначення Лужного на тренерське крісло юнацької команди відбулося 7 вересня 2026 року. На цій посаді він змінив Дмитра Михайленка, який нещодавно очолив національну команду U-21. Терміни співпраці з Лужним не розголошуються.