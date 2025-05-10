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Полісся покарали за матч Кубку України з Шахтарем

Олександр Булава — 10 травня 2025, 13:20
Полісся покарали за матч Кубку України з Шахтарем
ФК Шахтар

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції на Полісся після матчу півфіналу Кубку України проти Шахтаря (0:1).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Клуб покарали на 40 тисяч гривень за недотримання вимог заходів безпеки в умовах війни, а саме перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Ще 20 тисяч гривень клуб заплатить за неналежну поведінку команди – 5 і більше попереджень від арбітра.

Нагадаємо, у квітні Полісся вже отримувало штраф на 250 тисяч гривень за поведінку уболівальників.

Напередодні житомирський клуб розписав мирову з київським Динамо у чемпіонаті України.

Полісся Українська асоціація футболу (УАФ)

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