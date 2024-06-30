УАФ звернулась до УЄФА через скандал із місцем народження Таловєрова

Українська асоціація футболу надіслала офіційного листа УЄФА через те, що організація вказала, що країною народження захисника збірної України, уродженця Донецька Максима Таловєрова є Росія.

Про це УАФ повідомила на офіційному сайті.

"Звертаємося до вас із приводу прикрої помилки, яка, на жаль, була виявлена на офіційній сторінці УЄФА Євро-2024, а саме — того факту, що у візитівці футболіста збірної України Максима Таловєрова вказано, що країною його народження є росія, хоча насправді

Максим Таловєров народився в Донецьку 2000 року.

З 2014 року місто Донецьк тимчасово окуповане росією та входить до складу так званої донецької народної республіки (днр), яку не визнали міжнародні організації (ЄС, ООН, НАТО, ОБСЄ), переважна більшість держав-членів ООН та країни, що не входять до ООН. Крім того, позиція УЄФА щодо окупованих українських територій із 2014 року й до цього часу є так само однозначною й незмінною.

Ми припускаємо, що описана вище ситуація була лише ненавмисною помилкою, однак на третій рік повномасштабного військового вторгнення росії в Україну з особливо жорстокою та грабіжницькою метою знищити нашу країну й забрати життя українського народу та українських дітей ми наголошуємо, що такий вид помилок є критичним і абсолютно неприйнятним.

У зв’язку із цим від імені українського народу просимо перевірити обставини описаного випадку та вжити заходів для недопущення таких чи подібних випадків у майбутньому", — йдеться в заяві.