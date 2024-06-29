УЄФА змінила країну народження Таловєрова з Росії на Україну

УЄФА виправило помилку щодо профілю захисника ЛАСКа та збірної України Максим Таловєрова.

Тепер на сайті організації вказано, що гравець народився в Україні. Про зміни нічого додатково не повідомлялося.

Раніше було вказано, що країною народження гравця збірної України з Донецька є Росія.

Максим Таловєров провів 4 матчі за збірну України, 1 з яких на Євро-2024. Нагадаємо, що в останньому третьому турі групового етапу чемпіонату Європи Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.