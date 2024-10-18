Тренер Жирони назвав причину травми Циганкова

Головний тренер Жирони Мічел заявив, що гравці його команди, включно з Віктором Циганковим, травмуються через занадто інтенсивний графік матчів.

Слова Мічела приводить As.

"У нас є занепокоєння з приводу Давіда Лопеса, Янхеля Еррери та Віктора Циганкова. Їхні кар'єри показують, що їм важко грати кожні три дні, у них починаються проблеми. На жаль, зараз у нас багато травм, зокрема несподівані".

Нагадаємо, на початку жовтня Циганков вибув на 5 тижнів через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Його повернення очікується в середині листопада. Через цю травму Циганков пропустив жовтневі матчі України у Лізі націй.

У нинішньому сезоні на рахунку Циганкова 1 гол і 1 асист у 8 матчах за Жирону в усіх турнірах. Іспанський клуб цього сезону вперше в історії грає в Лізі чемпіонів.