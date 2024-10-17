Журналіст назвав дві можливі дати повернення Циганкова на поле

Український вінгер Жирони Віктор Циганков, який відновлюється після травми, отриманої у матчі Ліги чемпіонів проти Феєнорда, може повернутися на поле 11 листопада.

Про це повідомив журналіст L'Esportiu та один із авторів програми Montiliving Арнау Мадріа в коментарі Футбол 24.

"Він може повернутися на матч із Хетафе, якщо все піде добре. В іншому випадку Віктор точно зіграє з Еспаньйолом", – сказав журналіст.

11 листопада Жирона вирушить у гості у Хетафе, а каталонське дербі з Еспаньйолом заплановано на 24 листопада, одразу після міжнародної паузи. Тому невідомо, чи допоможе Циганков збірній України у вирішальних матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії.

Раніше в Жироні повідомили, що Циганков вибув на тривалий термін через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги й гарантовано пропустить 5 тижнів.