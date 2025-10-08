Ярмолюк залишиться у збірній України попри ушкодження

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк, який отримав ушкодження у матчі з Манчестер Сіті, залишиться у збірній України.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ярмолюк напередодні пропустив тренування команди. Лікарі національної команди діагностували у нього ушкодження звʼязок гомілкостопного суглобу.

Попри ушкодження півзахисник залишиться у збірній. Тренерський штаб сподівається, що він буде готовий до матчу з Азербайджаном.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться в п’ятницю, 10 жовтня, у Рейк’явіку. Початок – о 21:45 за київським часом.

Напередодні повідомлялося про те, що обидва жовтневі матчі збірної України пропустить Віктор Циганков. Вінгер Жирони досі не відновився після травми, через яку пропускав і вересневі матчі команди Сергія Реброва.