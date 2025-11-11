Обговоримо в кінці сезону: Комоллі – про майбутнє Влаховича

Новий генеральний директор Ювентуса Деміен Комоллі заявив, що сербський нападник Душан Влахович дограє цей сезон у складі команди.

Цитує функціонера інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми досягли згоди з Душаном Влаховичем, що пройдемо цей сезон і поговоримо про це в кінці сезону. Існує жорстка угода, укладена минулого літа", – розповів Комоллі.

Контракт Влаховича діє до кінця червня 2026 року, домовитися про нову угоду з нападником Ювентусу не вдалося.

Скористатися ситуацією спробують мюнхенська Баварія та Тоттенгем, які хочуть бачити форварда в своїх лавах. Раніше також повідомлялося про інтерес до Влаховича з боку Барселони.

У поточному сезоні на рахунку нападника 4 голи і 1 асист у 11 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється в 35 мільйонів євро.