Найкращий бомбардир Ювентуса зацікавив Барселону
Нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може перейти до Барселони.
Про це повідомляє Tuttosport.
Сторони не планують підписувати новий контракт, тоді як чинний спливає влітку 2026 року. У Влаховичі каталонці бачать заміну Роберту Левандовському, який також наступного літа може стати вільним агентом.
На користь Влаховича для Барселони каже його вік – лише на момент потенційного переходу йому буде лише 26, тоді як поляку наступного літа виповниться вже 39.
Наразі трансферна вартість 25-річного серба оцінюється в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голи та 1 асист у 9 матчах у всіх турнірах.
Напередодні стало відомо, що Баварія розглядає Душана Влаховича як підміну Гаррі Кейну, а в майбутньому – як наступника німецького бомбардира.