Найкращий бомбардир Ювентуса зацікавив Барселону

Володимир Максименко — 16 жовтня 2025, 13:21
Душан Влахович
Нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може перейти до Барселони.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сторони не планують підписувати новий контракт, тоді як чинний спливає влітку 2026 року. У Влаховичі каталонці бачать заміну Роберту Левандовському, який також наступного літа може стати вільним агентом.

На користь Влаховича для Барселони каже його вік – лише на момент потенційного переходу йому буде лише 26, тоді як поляку наступного літа виповниться вже 39.

Наразі трансферна вартість 25-річного серба оцінюється в 35 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 6 голи та 1 асист у 9 матчах у всіх турнірах.

Напередодні стало відомо, що Баварія розглядає Душана Влаховича як підміну Гаррі Кейну, а в майбутньому – як наступника німецького бомбардира.

