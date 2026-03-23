Ювентус підготував новий контракт для свого основного форварда

Ювентус підготував новий контракт для форварда команди Душана Влаховича.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, туринський клуб має намір запропонувати варіант із продовженням угоди до 2028 року, згідно з якою зарплата гравця становитиме 7 мільйонів євро за сезон.

Поточний контракт Влаховича з Ювентусом спливає 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що на початку грудня він переніс операцію та через травму пропустить приблизно три місяці.

У поточному сезоні на рахунку Влаховича 6 голів і 2 асисти в 17 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Наприкінці жовтня повідомлялося про інтерес до серба з боку Тоттенгема. Transfermarkt оцінює вартість нападника у 35 мільйонів євро.