Ювентус призначив нового генерального директора
Колишній скаут Арсенала та спортивний директор Ліверпуля Деміен Комоллі став генеральним директором Ювентуса.
Про це повідомила пресслужба "бьянконері".
Зазначається, що фахівець отримає приблизно такі самі повноваження, які мав його попередник – Мауріціо Сканавіно.
Цікаво, що до Ювентуса Комоллі приєднався влітку цього року, але затверджено на посаді його тільки зараз – 7 листопада сплив строк контракту Сканавіно, а тому клуб тільки сьогодні оголосив ім'я його наступника.
Раніше Комоллі скаутом в Арсеналі, посідав пост спортивного директора у Ліверпулі, Фенербахче та Сент-Етьєні, а донедавна був президентом Тулузи.
Напередодні стало відомо, що легенда Ювентуса буде представником Серії А Федерації футболу Італії.