Ювентус знову втратив зіркового форварда через травму

Основний форвард туринського Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович отримав нову травму.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

За їхньою інформацією, у Влаховича пошкодження литкового м'яза. За прогнозами лікарів, відновлення нападника займе близько трьох тижнів.

Таким чином, Влахович встиг взяти участь лише у одному матчі після того, як відновився після операції на стегні в грудні минулого року. Через неї 26-річний нападник пропустив понад 3 місяці.

Сумарно у поточному сезоні Влахович взяв участь у 18 матчах за Ювентус у всіх турнірах, відзначившись у них 6 голами та 2 асистами. Контракт серба діє до кінця поточного сезону, Ювентус нещодавно підготував нову угоду до 2028 року.