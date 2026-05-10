Баварія хоче безплатно підписати одного з лідерів Ювентуса

Мюнхенська Баварія зберігає активну зацікавленість у трансфері сербського 26-річного нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.

Про це повідомив Ніколо Скіра.

Представники німецького гранда планують провести прямі переговори щодо переходу футболіста протягом останнього тижня травня. Наразі Баварія очікує на результати діалогу між форвардом та керівництвом "старої синьйори".

Якщо гравець відмовиться продовжувати чинну угоду з туринцями, то стане вільним агентом на ринку й мюнхенці спробують скористатися цією можливістю для здійснення трансферу. Усе тому, що в такому випадку їм не треба буде платити компенсацію клубу, якому наразі належить Влахович.

Водночас Ювентус докладає зусиль, щоб утримати свого лідера атаки у складі команди. Керівництво італійського клубу вже підготувало пропозицію нового контракту, який розрахований до 2028 року. Умови угоди передбачають заробітну плату у розмірі 6 мільйонів євро на рік, проте остаточної домовленості між сторонами поки що не досягнуто.

Нинішній контракт Влаховича розрахований до кінця сезону 2025/2026. У цьому сезоні він зіграв 21 гру, в яких забив 8 голів і віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.