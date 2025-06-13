Нісенітниці, 90% висмоктано з пальця: у Ворсклі відреагували на новину щодо змін в керівництві клубу

Ворскла готується до участи у Першій лізі України, а стосовно зміни керівництва полтавської команди, то 90% подібної інформації висмоктані з пальця.

Про це у інтерв'ю Tribuna.com заявив президент клубу Роман Черняк.

"Відхід з клубу почесного президента Костянтина Жеваго? Поки не бачу такого, не можу нічого прокоментувати з цього приводу. Загалом клуб готується, а щодо цієї інформації скажу, що 90% з цього - просто висмоктано з пальця. Я просто не хочу коментувати ці нісенітниці, хочу в стороні від цього всього бути.

Розумієте, кожен висмоктує з пальця, видумує жарені факти, щоб їх читали. Воно не відповідає дійсності. Так, клуб готується, буде існувати, нікуди не дівається. Зараз ведеться аналіз: що зроблено за останні роки, які помилки є, робляться висновки. Коли все це буде проаналізовано, приймемо рішення і будемо рухатися далі.

А так нічого не міняється. Бачите, дівчата вийшли в Лігу чемпіонів, починають грати в серпні. До цього також треба готуватися. Йде поступова робота", – сказав Черняк.