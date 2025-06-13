Нісенітниці, 90% висмоктано з пальця: у Ворсклі відреагували на новину щодо змін в керівництві клубу
Ворскла готується до участи у Першій лізі України, а стосовно зміни керівництва полтавської команди, то 90% подібної інформації висмоктані з пальця.
Про це у інтерв'ю Tribuna.com заявив президент клубу Роман Черняк.
"Відхід з клубу почесного президента Костянтина Жеваго? Поки не бачу такого, не можу нічого прокоментувати з цього приводу. Загалом клуб готується, а щодо цієї інформації скажу, що 90% з цього - просто висмоктано з пальця. Я просто не хочу коментувати ці нісенітниці, хочу в стороні від цього всього бути.
Розумієте, кожен висмоктує з пальця, видумує жарені факти, щоб їх читали. Воно не відповідає дійсності. Так, клуб готується, буде існувати, нікуди не дівається. Зараз ведеться аналіз: що зроблено за останні роки, які помилки є, робляться висновки. Коли все це буде проаналізовано, приймемо рішення і будемо рухатися далі.
А так нічого не міняється. Бачите, дівчата вийшли в Лігу чемпіонів, починають грати в серпні. До цього також треба готуватися. Йде поступова робота", – сказав Черняк.
Раніше повідомлялося, що полтавську Ворсклу очікує зміна президента клубу.
Також була інформація, що Ворскла точно не припинить своє існування, проте може відмовитися від виступів на рівні Першої ліги. Після звільнення Юрія Максимова команда залишилася без головного тренера.