Хотів вчинити самогубство: ексфутболіст подав позов на 100 мільйонів доларів через знущання у клубі

Колишній воротар Джеффрі Дьюснап подав до суду на свій колишній клуб Реал Солт-Лейк, МЛС і Федерацію футболу США.

Про це повідомляє Goal.

Американець звинувачує організації в бездіяльності через систематичне насильство, якого зазнав у підлітковому віці. Він підписав професійний контракт у 16 років, ставши наймолодшим гравцем в історії команди.

Дьюснап був неповнолітнім, але його змушували користуватися однією роздягальнею та душем із дорослими футболістами. У позові стверджується, що старші партнери регулярно знущалися з нього, відпускали непристойні коментарі щодо його тіла, кидали в нього м'яч, коли переодягався.

Джеффрі заявив, що тренер воротарів Ігнасіо Ернандес змушував його тренуватися з травмою плеча та вважав, що він симулює. У результаті футболіста виникли нові пошкодження, які лікували начебто неправильно.

Батько гравця неодноразово намагався звернутися до клубу зі скаргами, але відповіді не отримав. Через постійне знущання та психологічний тиск у квітні 2022 року хлопець вчинив спробу самогубства, після чого потрапив до лікарні.

У віці 18 років Дьюснап вирішив назавжди піти із професійного футболу. Зараз він страждає від важкого посттравматичного стресового розладу.

Зі 100 мільйонів доларів позивач вимагає 20 мільйонів на лікування та психотерапію, а 80 мільйонів, як компенсацію за зруйновану кар'єру. Раніше ним цікавилися чимало європейських клубів, зокрема, Фулгем і ПСВ.

Обвинувачені наразі не визнають свою вину. Ліга та клуб заявляють, що безпека гравців – це їхній пріоритет.

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