Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Голкіпер Карпат продовжить кар'єру у складі учасника Ліги чемпіонів – ЗМІ

Софія Кулай — 24 травня 2026, 18:14
Голкіпер Карпат продовжить кар'єру у складі учасника Ліги чемпіонів – ЗМІ
Назар Домчак
ФК Карпати Львів

Перший номер львівських Карпат Назар Домчак може змінити клубну прописку вже у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує ТаТоТаке.

Талановитий 19-річний голкіпер, який вже увійшов в історію клубу, може стати гравцем празької Славії, яка у наступному сезоні-2026/27 гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, набравши 80 балів у 35-ти турах.

Зазначається, що "леви" отримають за свого вихованця 5 мільйонів євро.

Цікаво, що Домчак поєднаний із "зелено-білими" контрактом до кінця 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.

Ще раніше у пресі з'являлися чутки про ймовірний відхід Назара з львівської команди. Нібито ним цікавилися Полісся, Шахтар, італійське Лечче та інші клуби.

Нагадаємо, що лише з серпня 2025-го Домчак став грати за першу команду Карпат, провівши у зелено-білій футболці 29 ігор, у яких пропустив 28 голів та відіграв 15 "сухих" матчів.

Перспективний воротар разом із львів'янами фінішував на 9-му місці у розіграші УПЛ-2025/26, набравши 41 бал. В останньому турі команда Франа Фернандеса прикро поступилася на останніх хвилинах луганській Зорі 1:2.

Читайте також :
Зірка київського Динамо став найкращим бомбардиром сезону УПЛ
Славія Карпати Львів

Славія

Попри витівки фанатів. Славія стала чемпіоном Чехії
Славія отримала технічну поразку через фанатів, які напали на гравців Спарти
Підстава для технічної поразки: уболівальники Славії зірвали команді чемпіонство, напавши на гравців Спарти
Лідерки збірної України змінили Ворсклу на чеську Славію
Трубін та Судаков проти "синьої" частини Лондону, Баварія зіграє з кривдником Динамо у 2 турі Ліги чемпіонів

Останні новини