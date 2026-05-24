Голкіпер Карпат продовжить кар'єру у складі учасника Ліги чемпіонів – ЗМІ

Перший номер львівських Карпат Назар Домчак може змінити клубну прописку вже у літнє трансферне вікно 2026.

Талановитий 19-річний голкіпер, який вже увійшов в історію клубу, може стати гравцем празької Славії, яка у наступному сезоні-2026/27 гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чеський клуб став чемпіоном країни, набравши 80 балів у 35-ти турах.

Зазначається, що "леви" отримають за свого вихованця 5 мільйонів євро.

Цікаво, що Домчак поєднаний із "зелено-білими" контрактом до кінця 2029 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тисяч євро.

Ще раніше у пресі з'являлися чутки про ймовірний відхід Назара з львівської команди. Нібито ним цікавилися Полісся, Шахтар, італійське Лечче та інші клуби.

Нагадаємо, що лише з серпня 2025-го Домчак став грати за першу команду Карпат, провівши у зелено-білій футболці 29 ігор, у яких пропустив 28 голів та відіграв 15 "сухих" матчів.

Перспективний воротар разом із львів'янами фінішував на 9-му місці у розіграші УПЛ-2025/26, набравши 41 бал. В останньому турі команда Франа Фернандеса прикро поступилася на останніх хвилинах луганській Зорі 1:2.