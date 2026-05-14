Попри витівки фанатів. Славія стала чемпіоном Чехії

Празька Славія достроково стала чемпіоном Чехії сезону-2025/26. У середу, 13 травня, команда Їндріха Трпішовскі розгромила Яблонець із рахунком 5:1 і за два тури до фінішу з 7 очками переваги стала недосяжною для найближчого переслідувача, Спарти.

Для Славії це другий поспіль та сумарно 22-й у історії титул національних чемпіонів. 13 разів команда ставала чемпіоном Чехословаччини, 9 разів – чемпіоном Чехії після розпаду Чехословаччини.

Зазначимо, що Славія могла завоювати чемпіонство на тур раніше, проте 9 травня наприкінці матчу проти Спарти за рахунку 3:2 на свою користь фанати Славії вибігли на поле та напали на гравців суперника. За це Славія отримала технічну поразку, яка, втім, не завадила команді стати чемпіоном.