Славія отримала технічну поразку через фанатів, які напали на гравців Спарти

Празька Славія отримала технічну поразку 3:0 в матчі проти празької Спарти у межах 2-го туру чемпіонської групи чемпіонату Чехії.

Про це йдеться в рішенні Дисциплінарного комітету Футбольної асоціації Чехії.

Гра завершилася скандалом, спричиненим вболівальниками Славії. Наприкінці зустрічі Славія вела 3:2 та в разі перемоги могла достроково оформити чемпіонський титул.

Коли до фінального свистка залишалося близько трьох хвилин, частина фанатів Славії вибігла на поле, застосувавши димові шашки та фаєри, після чого атакувала гравців Спарти.

Також Славію оштрафували на 10 мільйонів крон (близько 411 тисяч євро) за численні порушення зобов'язань як організатора, серед яких використання піротехніки, що призвело до затримки початку матчу, та її кидання у гостьовий сектор. Окрім фінансових санкцій, на команду чекають чотири домашні поєдинки за порожніх трибун.

Санкції торкнулися і празької Спарти. Клуб зобов'язали сплатити штраф у розмірі 600 тисяч крон (близько 25 тисяч євро) за неспортивну поведінку прихильників команди. Вболівальникам закидають використання та кидання піротехнічних засобів на футбольне поле, участь у заворушеннях на трибунах, а також навмисне пошкодження обладнання стадіону під час перебування у гостьовому секторі.

