У Шахтарі спростували інформацію про перемовини з Тураном

У Шахтарі спростували інформацію про те, що клуб веде перемовини з головним тренером турецького Еюпспора Арда Тураном.

Про це повідомила Tribuna.com.

У донецькому клубі зазначили, що наразі всі думки та зусилля клубу зосереджені на підготовці до фіналу Кубку України проти Динамо, який 14 травня на стадіоні "Центральний" в Житомирі.

Нагадаємо, раніше турецький журналіст SportsDigitale Ягіз Сабунджуоглу повідомив, що представники "гірників" зустрілись зі стороною головного тренера Еюпсора у Лондоні, а угода близька до завершення.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда посідає лише третє місце в УПЛ, набравши 57 очок у 27 поєдинках. Зазначимо, що Шахтар, через розгромну перемогу Динамо напередодні, втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.