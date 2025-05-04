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У Шахтарі спростували інформацію про перемовини з Тураном

Олексій Мурзак — 4 травня 2025, 19:38
У Шахтарі спростували інформацію про перемовини з Тураном
Маріно Пушич
ФК Шахтар

У Шахтарі спростували інформацію про те, що клуб веде перемовини з головним тренером турецького Еюпспора Арда Тураном.

Про це повідомила Tribuna.com.

У донецькому клубі зазначили, що наразі всі думки та зусилля клубу зосереджені на підготовці до фіналу Кубку України проти Динамо, який 14 травня на стадіоні "Центральний" в Житомирі.

Нагадаємо, раніше турецький журналіст SportsDigitale Ягіз Сабунджуоглу повідомив, що представники "гірників" зустрілись зі стороною головного тренера Еюпсора у Лондоні, а угода близька до завершення.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда посідає лише третє місце в УПЛ, набравши 57 очок у 27 поєдинках. Зазначимо, що Шахтар, через розгромну перемогу Динамо напередодні, втратив математичні шанси на захист чемпіонського титулу.

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Шахтар Донецьк

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