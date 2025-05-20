Шахтар узгодив контракт з новим головним тренером – ЗМІ
Донецький Шахтар знайшов заміну головному тренеру Маріну Пушичу.
Про це повідомляє Ajansspor.
"Гірники" підписали контракт з наставником турецького Еюпспора Ардою Тураном.
Головними претендентами на заміну Турана в Еюпспорі є Альберт Рієра, Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро.
Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.
Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.
Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда стала третьою в УПЛ, а також виграла Кубок України.