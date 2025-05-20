Шахтар узгодив контракт з новим головним тренером – ЗМІ

Донецький Шахтар знайшов заміну головному тренеру Маріну Пушичу.

Про це повідомляє Ajansspor.

"Гірники" підписали контракт з наставником турецького Еюпспора Ардою Тураном.

Головними претендентами на заміну Турана в Еюпспорі є Альберт Рієра, Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро.

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🔥 Shakhtar Donetsk, önümüzdeki sezon için Arda Turan ile anlaştı.



👀 Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi için adaylar: Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro.



✍️ @Salimmanav pic.twitter.com/2UU0HBXI0u — Ajansspor (@ajansspor) May 20, 2025

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда стала третьою в УПЛ, а також виграла Кубок України.