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Шахтар узгодив контракт з новим головним тренером – ЗМІ

Олександр Булава — 20 травня 2025, 17:09
Шахтар узгодив контракт з новим головним тренером – ЗМІ
Арда Туран
ФК Еюпспор

Донецький Шахтар знайшов заміну головному тренеру Маріну Пушичу.

Про це повідомляє Ajansspor.

"Гірники" підписали контракт з наставником турецького Еюпспора Ардою Тураном.

Головними претендентами на заміну Турана в Еюпспорі є Альберт Рієра, Андреа Пірло та Фабіо Каннаваро.

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.

Для Турана Еюпсор – це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Наразі донецький клуб очолює Маріно Пушич, під керівництвом якого команда стала третьою в УПЛ, а також виграла Кубок України.

Туран Шахтар Донецьк Маріно Пушич

Туран

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