Не тільки Шахтар: віцепрезидент Еюпспора – про інтерес до Турана

Віцепрезидент Еюпспора Фатіх Кулаксіз відреагував на інтерес інших клубів до головного тренера Арди Турана.

Слова функціонера передає Fotospor.

Кулаксіз, заявивши, що Арда Туран та керівництво клубу підтримують дані один одному обіцянки, сказав:

"Інтерес до Арди Турана проявля не лише донецький Шахтар, а й декілька важливих клубів Європи. Коли ми досягли угоди з Ардою 2,5 роки тому, Ейюпспор мав підготувати середовище, де наш тренер міг би розвиватися, робити внесок у нашу команду та проявити себе на початку своєї тренерської кар'єри, маючи досвід, який він отримав у Європі. У нас була домовленість на цьому етапі. Ми сказали, що будемо сприяти йому, якщо через два-три роки він отримає серйозну пропозицію з Європи, оскільки вважаємо його гідним хороших клубів. Після останньому матчі сезону ми приймемо рішення щодо майбутнього Арди", – розповів Кулаксіз.

Зазначимо, що ексфутболіст Барселони очолює Еюпспор з квітня 2023 року і наразі клуб посідає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.

Для Турана це перший клуб у тренерській кар’єрі. Як гравець Арда виступав за Галатасарай, Манісаспор, Атлетико, Барселону та Істанбул Башакшехір.

Раніше і сам фахівець прокоментував інформацію про інтерес до його персони з боку "гірників".