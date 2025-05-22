Пушич покине Шахтар після матчу з Рухом – ЗМІ

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич покине клуб після матчу 30 туру Української Прем'єр-ліги з львівським Рухом.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі фаворитом на заміну Пушичу є наставник Еюпспора Арда Туран. Наразі "гірники" ведуть переговори з турецьким фахівцем як з основним кандидатом, але документи не підписані, і сторони не встигли затвердити всі деталі співпраці.

Туран очолив Еюпспор у 2023 році, а вже у 2024-му вивів клуб у вищий дивізіон Туреччини. У поточному сезоні команда, за яку виступає ексфутболіст "гірників" Тарас Степаненко, займає шосте місце у турнірній таблиці Суперліги після 35 турів.

Нагадаємо, що Пушич працює з Шахтарем восени 2023 року. Під його керівництвом у минулому сезоні донецький клуб став чемпіоном УПЛ. У поточному сезоні команда завоювала Кубок України, проте завершить чемпіонат на третьому місці.

Раніше фахівець у коментарі нідерландському сайту Telegraaf.nl уже заявив про те, що може покинути Шахтар наприкінці поточного сезону.

Матч Рух – Шахтар відбудеться у суботу, 24 травня.