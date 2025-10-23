Українська правда
Срна назвав мету Шахтаря у Лізі конференцій

Олександр Булава — 23 жовтня 2025, 19:09
Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна заявив, що головною метою клубу у Лізі конференцій є вихід у плейоф.

Слова хорвата наводить Przeglad Sportow.

"Наш минулий сезон не можна відзначити позитивним. Але ми працюємо і рухаємося крок за кроком. Наша мета в Лізі конференцій – вийти у плейоф. А далі може статися все, що завгодно", – розповів Срна.

Також Срна прокоментував війну в Україні та висловив сподівання, що невдовзі Росію змусять зупинити бойові дії.

Зазначимо, що сьогодні, 23 жовтня, Шахтар зіграє матч другого туру Ліги конференцій проти Легії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.

