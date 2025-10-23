Срна: Путін – м*дак, але колись він змушений буде завершити війну

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна висловився про війну в України та висловив надію на встановлення миру.

Слова функціонера наводить Przeglad Sportow.

"Це вже третя війна в моєму житті. Спочатку була в Хорватії, потім вона почалася в Донецьку у 2014 році. Я дуже поважаю цей клуб і не можу його покинути. Я щиро це кажу. Легко бути разом, коли все йде добре, але в складніших ситуаціях треба показувати, хто справжній друг, а хто ні. Я радий бути тут. Сподіваюся, що українці також будуть щасливі та пишатимуться своєю країною. Люди заслуговують на мир.

Путін – м*дак, але колись він змушений буде завершити війну. Люди чекають на мир, а ми граємо на міжнародній арені, щоб дарувати радість нашим військовим та суспільству", – розповів Срна.

Зазначимо, що сьогодні, 23 жовтня, Шахтар зіграє матч другого туру Ліги конференцій проти Легії. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.

Раніше Арда Туран заявив, що усі спортсмени, які виступають в Україні, виконують величезний обсяг роботи.