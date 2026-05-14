Російська чемпіонка Олімпіади-2016: Мрію, щоб скоріше закінчилася війна

Російська олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Маргарита Мамун підтримала закінчення війни.

Про це вона розповіла в інтерв'ю російському спортивному журналісту Вітє Кравченко.

На запитання: "Про що ти мрієш?" – Мамун відповіла, що про завершення війни.

"Прийдеться тобі це вирізати, можливо, не знаю, але щоб скоріше закінчилася війна. Я про це дуже сильно мрію. У нас в країні це не сприймається як жах, і ніби все йде своєю чергою, ніби це те, що й має відбуватися... Ніби це норма.

Я жахливо себе відчуваю через те, що я не можу сказати про людяні, базові і найпростіші бажання. Про те, що мені здається, що через це можуть бути наслідки. Я хочу сказати, що я мрію про свободу: свою особисту й свободу суспільства. Я мрію про свободу слова. Я мрію, щоб війна закінчилася, щоб люди перестали гинути. Я мрію, щоб я перестала бачити ці жахливі новини кожного дня.

Зараз у центрі Москви та в інших містах у людей немає доступу до інтернету, тільки до стільникового зв'язку та дзвінків. Я не хочу звикати. Так не повинно бути. Цей конформізм мене лякає", – розповіла Мамун.